В Киеве горит здание "Укрэнерго" после атаки российских беспилотников

Украинские издания сообщают о сильном пожаре в здании национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Рано утром 17 октября киевские власти заявили о мощной атаке на Шевченковский район города. Критические объекты инфраструктуры в центре Киева атаковали дроны-камикадзе ВКС РФ.

Официального подтверждения о пожаре от украинских властей пока не прозвучало. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил только о небольшом возгорании "в нежилом здании".