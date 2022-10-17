Украинские издания сообщают о сильном пожаре в здании национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Рано утром 17 октября киевские власти заявили о мощной атаке на Шевченковский район города. Критические объекты инфраструктуры в центре Киева атаковали дроны-камикадзе ВКС РФ.
Официального подтверждения о пожаре от украинских властей пока не прозвучало. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил только о небольшом возгорании "в нежилом здании".
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