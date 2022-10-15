Граждане Болгарии раскритиковали правительство за то, что позволяют украинским беженцам "наращивать бока" на курортах страны. Так, по их мнению, всех приезжих нужно отправлять в заброшенные деревни.
Речь идёт о сообщении, что новая волна беженцев с Незалежной хлынет в болгарский курортный город Солнечный Берег.
"Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!", — возмутился пользователь под соответствующей статьёй в Dir.bg.
"Они просто лежат и бока отращивают", — поддержал другой юзер.
Болгары предложили отправлять беженцев "поднимать" заброшенные деревни, а не кормить за счёт налогов граждан страны.
"У нас полно заброшенных сёл — пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь", — резюмировал ещё один комментатор.
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