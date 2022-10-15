Болгары предложили переселить украинских беженцев с курортов в ветхие деревни

Граждане Болгарии раскритиковали правительство за то, что позволяют украинским беженцам "наращивать бока" на курортах страны. Так, по их мнению, всех приезжих нужно отправлять в заброшенные деревни.

Речь идёт о сообщении, что новая волна беженцев с Незалежной хлынет в болгарский курортный город Солнечный Берег.

"Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!", — возмутился пользователь под соответствующей статьёй в Dir.bg. "Они просто лежат и бока отращивают", — поддержал другой юзер.

Болгары предложили отправлять беженцев "поднимать" заброшенные деревни, а не кормить за счёт налогов граждан страны.

"У нас полно заброшенных сёл — пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь", — резюмировал ещё один комментатор.