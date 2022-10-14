Салливан обсудил с коллегами из Литвы военную помощь Киеву и санкции против РФ

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан провёл встречу с политиками из Литвы. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Вашингтон и Вильнюс договорились продолжать поставки военной помощи киевскому режиму. По итогам переговоров Салливан заявил о необходимости введения новых санкций в отношении России.

Кроме того, представители США и Литвы предварительно согласовали проведение саммита Североатлантического альянса в следующем году.