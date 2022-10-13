В Запорожье раздаются взрывы, звучит воздушая тревога

По сообщению украинских СМИ, в Запорожской области 13 октября раздаются взрывы. В регионе звучит воздушная тревога.

"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — сообщает украинский телеканал "Прямой".

Ранее 10 и 11 октября стало известно о взрывах в разных регионах Украины. Удары пришлись преимущественно на объекты энергосистемы страны. Позже Владимир Путин подтвердил, что удары по украинской инфраструктуре были нанесены после теракта на Крымском мосту.