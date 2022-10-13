По сообщению украинских СМИ, в Запорожской области 13 октября раздаются взрывы. В регионе звучит воздушная тревога.
"Сообщают о взрывах в Запорожье. В городе и области объявлена воздушная тревога", — сообщает украинский телеканал "Прямой".
Ранее 10 и 11 октября стало известно о взрывах в разных регионах Украины. Удары пришлись преимущественно на объекты энергосистемы страны. Позже Владимир Путин подтвердил, что удары по украинской инфраструктуре были нанесены после теракта на Крымском мосту.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.