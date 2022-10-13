Американский журналист Питер Сучиу назвал неудачным и глупым предложение украинского президента Владимира Зеленского ввести бесполётную зону над Украиной.
Если Запад решит закрыть небо над Украиной, то это приведёт к тому, что Воздушно-космические силы РФ вступят в противостояние с западными самолётами.
"Бесполетная зона уж точно не остановит боевые действия в Украине. Она может просто втянуть НАТО в войну", — пишет обозреватель в статье для издания 19FortyFive.
По словам автора, в прошлом введение бесполётной зоны не приводило к прекращению вооружённых конфликтов, а только усиливало напряжённость.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.