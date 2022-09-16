Newsweek: НАТО может ввести бесполётную зону на Украине из-за ракетных ударов РФ

Российская армия начала наносить удары по энергосистеме Украины. Американский аналитик Ксандер Ланден отметил, что многие военные эксперты одобряют новую тактику ВС РФ. Однако это вызывает озабоченность у стран коллективного Запада.

Экс-командующей объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что у России нет права наносить удары по важным инфраструктурным объектам Украины. Если атаки будут продолжаться, то Североатлантический альянс вмешается в конфликт, убеждён Ланден.

Аналитик отметил, что руководство НАТО может ввести бесполётную зону на Украине и направить в Киев свои самолёты. Это станет началом полномасштабной войны, заявил Ланден в издании Newsweek.