С наступлением холодов на Европу надвигается энергетический кризис, но Брюссель зря ищет спасения на Ближнем Востоке.
К такому выводу пришли аналитики турецкого издания Anadolu. По их словам, ближневосточные страны сами испытывают дефицит газа.
"Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе", — утверждают авторы материала.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.