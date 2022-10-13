Anadolu: Ближний Восток не сможет спасти Евросоюз от энергокризиса этой зимой

С наступлением холодов на Европу надвигается энергетический кризис, но Брюссель зря ищет спасения на Ближнем Востоке.

К такому выводу пришли аналитики турецкого издания Anadolu. По их словам, ближневосточные страны сами испытывают дефицит газа.

"Страны Персидского залива, за исключением Катара, в последнее время сталкиваются с проблемами в удовлетворении собственных растущих потребностей в голубом топливе", — утверждают авторы материала.