Перенджиев: ослабевшим странам ЕС нужно бояться не Россию, а экстремистов

Военный эксперт Александр Перенджиев предупредил, что огромное количество оружия, которое так активно поставляет Украине Запад, может сыграть с Европой злую шутку.

Политолог напомнил, что Запалу кажется, что его основным врагом является Россия, однако реальная опасность Европе грозит от экстремистов, которые постепенно завладевают переданным Киеву оружием. И террористы вполне могут воспользоваться нехваткой оружия, которое могут использовать страны ЕС для своей собственной обороны, а также усиливающимся здесь кризисом.

"Запад зачастую думает, что главный враг для них — это Россия. Но он может не учесть реальную опасность, исходящую от экстремистов, которые давно наполнили Европу. Там много спящих ячеек. Оружие, которое якобы поставлялось на Украину, расползлось по Европе. Тем более это оружие не просто автоматическое или стрелковое оружие, это вполне может оказаться и бронетехника и что-то такое серьезное. Поэтому они могут зимой воспользоваться кризисом в странах Европы", — объяснил Перенджиев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт напомнил, что в крупных городах Европы очень много выходцев с Ближнего Востока, и там уже давно сформировались целые районы и банды мигрантов, которых боится даже местная полиция. Поставляемое Украине оружие может с лёгкостью оказаться в руках этих бандформирований, и у европейских стран могут начаться реальные и очень серьёзные проблемы.