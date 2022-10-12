Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Черкасской и Житомирской областях Украины слышны взрывы
В ХМАО единственный в школе учитель физики стал добровольцем для участия в СВО
Сладков: "Украинцы мечутся, как мыши по амбару"
В Одессе с рекламных щитов срывают фото Илона Маска
Леонов: заблудившихся в лесу людей помогает найти яркая одежда
Оперативное командование миссии ЕС по обучению ВСУ будет размещено в Польше
Температурный минимум в квартирах на Украине зимой будет снижен до 16 градусов
До центра Артёмовска остались считанные километры
Танкаев: РФ создаст газовый хаб в Турции, если у ЕС останутся деньги на топливо

Перенджиев: ослабевшим странам ЕС нужно бояться не Россию, а экстремистов

Мир

Военный эксперт Александр Перенджиев предупредил, что огромное количество оружия, которое так активно поставляет Украине Запад, может сыграть с Европой злую шутку.

Перенджиев: ослабевшим странам ЕС нужно бояться не Россию, а экстремистов

Политолог напомнил, что Запалу кажется, что его основным врагом является Россия, однако реальная опасность Европе грозит от экстремистов, которые постепенно завладевают переданным Киеву оружием. И террористы вполне могут воспользоваться нехваткой оружия, которое могут использовать страны ЕС для своей собственной обороны, а также усиливающимся здесь кризисом.

"Запад зачастую думает, что главный враг для них — это Россия. Но он может не учесть реальную опасность, исходящую от экстремистов, которые давно наполнили Европу. Там много спящих ячеек. Оружие, которое якобы поставлялось на Украину, расползлось по Европе. Тем более это оружие не просто автоматическое или стрелковое оружие, это вполне может оказаться и бронетехника и что-то такое серьезное. Поэтому они могут зимой воспользоваться кризисом в странах Европы", — объяснил Перенджиев в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт напомнил, что в крупных городах Европы очень много выходцев с Ближнего Востока, и там уже давно сформировались целые районы и банды мигрантов, которых боится даже местная полиция. Поставляемое Украине оружие может с лёгкостью оказаться в руках этих бандформирований, и у европейских стран могут начаться реальные и очень серьёзные проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ
Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова Дилемма гегемона: дружить с королями или "любить" Украину Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова
Общество
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Силовые структуры
Боевики ВСУ покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Последние материалы
Температурный минимум в квартирах на Украине зимой будет снижен до 16 градусов
Перенджиев: ослабевшим странам ЕС нужно бояться не Россию, а экстремистов
До центра Артёмовска остались считанные километры
Танкаев: РФ создаст газовый хаб в Турции, если у ЕС останутся деньги на топливо
ФСБ предотвратила теракт в административном здании Нижнего Тагила
Киевский режим планирует форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС
Жители Татарстана вынуждены платить за тепло, которое они не потребляли
В Винницкой области Украины воздушная тревога
Медведев об угрозе США применить крылатые ракеты против РФ: "Страна 404"
Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников