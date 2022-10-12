Запасы оружия у евроспонсоров Киева истощены, а пополнять их нет возможности

В связи с тем, что конфликт на Украине продолжается уже восьмой месяц, у некоторых европейских стран, поддерживающих Киев, заканчиваются запасы оружия. И взять его негде, ибо у оборонных предприятий образовался дефицит сырья для производства. Для преодоления неожиданного препятствия понадобятся годы.

С конца февраля (начала российской СВО) Киеву отправили оружие, боеприпасы и оборудование на миллиарды долларов. И у европейских спонсоров, по данным Bloomberg, закончились противовоздушное и противотанковое вооружение, боеприпасы, в том числе 155-мм артиллерийские снаряды и патроны разного калибра.

Сейчас союзники Украины сосредоточились на поставках ей реактивных систем залпового огня, оружия и танков советских времён, запасы которых, как неоднократно заявляли европейские лидеры, также на исходе.

НАТО поспешит на помощь

Насколько всё серьёзно, можно судить по тому, что руководство НАТО намерено обратиться к странам-членам альянса с просьбой помочь "выложившимся" союзникам пополнить их запасы оружия настолько, чтобы они могли продолжать поставки на Украину, и сами не остались "пустыми".

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе на этой неделе, чтобы обсудить насущные проблемы. Саммит станет продолжением встречи национальных директоров по вооружениям, которая прошла в конце сентября.

По её итогам, напомню, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "усиление запасов НАТО позволит продолжать поддерживать Украину".

Оборонка Европы "не вывозит"

Европейские политики, которые с упорством, достойным лучшего применения, следуют в фарватере США, всячески поддерживая киевский режим, игнорировали предупреждения своих оборонных предприятий о том, что они:

Не имеют возможности долго обеспечивать в разы выросший спрос на оружие. Сталкиваются с препятствиями для расширения производства до необходимых масштабов, потому что им придётся модифицировать сборочные линии после того, как многие правительства сократили расходы на оборону после холодной войны.

ДЛЯ СПРАВКИ

Расходы на оборону в Европе и Канаде в 1990 году составляли в общей сложности примерно $310 млрд.

В течение двух десятилетий, согласно данным НАТО, упали в разы.

После 2014 года снова стали увеличиваться.

В чём проблема

"Мы работаем в этом режиме в течение десятилетий, и теперь вдруг нас заставляют вступать в совершенно другую игру, — сказал Буркард Шмитт, директор по обороне и безопасности Европейской ассоциации AeroSpace и оборонной промышленности. — Нам говорят: вы должны массово масштабироваться. Но это не быстрый процесс, поскольку нужны огромные усилия и время, чтобы всё перенастроить".

По словам Шмитта, сейчас компании-производители оружия в Европе испытывают — помимо прочего — дефицит "определённых полупроводников и редкоземельных металлов", а также им не хватает квалифицированных рабочих.

С ним согласен гендиректор Raytheon Technologies Corp Грег Хейс, заявивший, что компания не имеет возможности выполнить заказы на большие партии ракет Stinger и противотанковых боеприпасов Javelin как минимум до 2023 года, пока не найдёт, где брать материалы, необходимые для их производства.

"К сожалению, министерство обороны не покупало Stinger около 18 лет, и некоторые компоненты сейчас уже недоступны”, — сказал Хейс, пояснив, что Raytheon придётся "переделать часть электроники в ракете, а это требует времени”.

Речь идёт о контракте компании с армией США $624 млн на производство 1300 ракет Stinger.

Аналогичная ситуация с производством самолётов. Ещё в июле гендиректор компании Dassault Aviation SA Эрик Траппье говорил про проблемы с цепочками поставок и нехватку квалифицированных рабочих, подчеркнув, что

"… потребуется по крайней мере дополнительный год для увеличения темпов производства истребителей, которое уже занимает около трёх лет".

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