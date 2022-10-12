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Автор Ольга Лебедева

Запасы оружия у евроспонсоров Киева истощены, а пополнять их нет возможности

Мир

В связи с тем, что конфликт на Украине продолжается уже восьмой месяц, у некоторых европейских стран, поддерживающих Киев, заканчиваются запасы оружия. И взять его негде, ибо у оборонных предприятий образовался дефицит сырья для производства. Для преодоления неожиданного препятствия понадобятся годы.

Запасы оружия у евроспонсоров Киева истощены, а пополнять их нет возможности
  • С конца февраля (начала российской СВО) Киеву отправили оружие, боеприпасы и оборудование на миллиарды долларов. И у европейских спонсоров, по данным Bloomberg, закончились противовоздушное и противотанковое вооружение, боеприпасы, в том числе 155-мм артиллерийские снаряды и патроны разного калибра.

Сейчас союзники Украины сосредоточились на поставках ей реактивных систем залпового огня, оружия и танков советских времён, запасы которых, как неоднократно заявляли европейские лидеры, также на исходе.

НАТО поспешит на помощь

Насколько всё серьёзно, можно судить по тому, что руководство НАТО намерено обратиться к странам-членам альянса с просьбой помочь "выложившимся" союзникам пополнить их запасы оружия настолько, чтобы они могли продолжать поставки на Украину, и сами не остались "пустыми".

Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе на этой неделе, чтобы обсудить насущные проблемы. Саммит станет продолжением встречи национальных директоров по вооружениям, которая прошла в конце сентября.

По её итогам, напомню, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "усиление запасов НАТО позволит продолжать поддерживать Украину".

Оборонка Европы "не вывозит"

Европейские политики, которые с упорством, достойным лучшего применения, следуют в фарватере США, всячески поддерживая киевский режим, игнорировали предупреждения своих оборонных предприятий о том, что они:

  1. Не имеют возможности долго обеспечивать в разы выросший спрос на оружие.
  2. Сталкиваются с препятствиями для расширения производства до необходимых масштабов, потому что им придётся модифицировать сборочные линии после того, как многие правительства сократили расходы на оборону после холодной войны.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Расходы на оборону в Европе и Канаде в 1990 году составляли в общей сложности примерно $310 млрд.
  • В течение двух десятилетий, согласно данным НАТО, упали в разы.
  • После 2014 года снова стали увеличиваться.

В чём проблема

"Мы работаем в этом режиме в течение десятилетий, и теперь вдруг нас заставляют вступать в совершенно другую игру, — сказал Буркард Шмитт, директор по обороне и безопасности Европейской ассоциации AeroSpace и оборонной промышленности. — Нам говорят: вы должны массово масштабироваться. Но это не быстрый процесс, поскольку нужны огромные усилия и время, чтобы всё перенастроить".

По словам Шмитта, сейчас компании-производители оружия в Европе испытывают — помимо прочего — дефицит "определённых полупроводников и редкоземельных металлов", а также им не хватает квалифицированных рабочих.

С ним согласен гендиректор Raytheon Technologies Corp Грег Хейс, заявивший, что компания не имеет возможности выполнить заказы на большие партии ракет Stinger и противотанковых боеприпасов Javelin как минимум до 2023 года, пока не найдёт, где брать материалы, необходимые для их производства.

"К сожалению, министерство обороны не покупало Stinger около 18 лет, и некоторые компоненты сейчас уже недоступны”, — сказал Хейс, пояснив, что Raytheon придётся "переделать часть электроники в ракете, а это требует времени”.

Речь идёт о контракте компании с армией США $624 млн на производство 1300 ракет Stinger.

Аналогичная ситуация с производством самолётов. Ещё в июле гендиректор компании Dassault Aviation SA Эрик Траппье говорил про проблемы с цепочками поставок и нехватку квалифицированных рабочих, подчеркнув, что

"… потребуется по крайней мере дополнительный год для увеличения темпов производства истребителей, которое уже занимает около трёх лет".

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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