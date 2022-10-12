В связи с тем, что конфликт на Украине продолжается уже восьмой месяц, у некоторых европейских стран, поддерживающих Киев, заканчиваются запасы оружия. И взять его негде, ибо у оборонных предприятий образовался дефицит сырья для производства. Для преодоления неожиданного препятствия понадобятся годы.
Сейчас союзники Украины сосредоточились на поставках ей реактивных систем залпового огня, оружия и танков советских времён, запасы которых, как неоднократно заявляли европейские лидеры, также на исходе.
Насколько всё серьёзно, можно судить по тому, что руководство НАТО намерено обратиться к странам-членам альянса с просьбой помочь "выложившимся" союзникам пополнить их запасы оружия настолько, чтобы они могли продолжать поставки на Украину, и сами не остались "пустыми".
Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе на этой неделе, чтобы обсудить насущные проблемы. Саммит станет продолжением встречи национальных директоров по вооружениям, которая прошла в конце сентября.
По её итогам, напомню, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что "усиление запасов НАТО позволит продолжать поддерживать Украину".
Европейские политики, которые с упорством, достойным лучшего применения, следуют в фарватере США, всячески поддерживая киевский режим, игнорировали предупреждения своих оборонных предприятий о том, что они:
ДЛЯ СПРАВКИ
"Мы работаем в этом режиме в течение десятилетий, и теперь вдруг нас заставляют вступать в совершенно другую игру, — сказал Буркард Шмитт, директор по обороне и безопасности Европейской ассоциации AeroSpace и оборонной промышленности. — Нам говорят: вы должны массово масштабироваться. Но это не быстрый процесс, поскольку нужны огромные усилия и время, чтобы всё перенастроить".
По словам Шмитта, сейчас компании-производители оружия в Европе испытывают — помимо прочего — дефицит "определённых полупроводников и редкоземельных металлов", а также им не хватает квалифицированных рабочих.
С ним согласен гендиректор Raytheon Technologies Corp Грег Хейс, заявивший, что компания не имеет возможности выполнить заказы на большие партии ракет Stinger и противотанковых боеприпасов Javelin как минимум до 2023 года, пока не найдёт, где брать материалы, необходимые для их производства.
"К сожалению, министерство обороны не покупало Stinger около 18 лет, и некоторые компоненты сейчас уже недоступны”, — сказал Хейс, пояснив, что Raytheon придётся "переделать часть электроники в ракете, а это требует времени”.
Речь идёт о контракте компании с армией США $624 млн на производство 1300 ракет Stinger.
Аналогичная ситуация с производством самолётов. Ещё в июле гендиректор компании Dassault Aviation SA Эрик Траппье говорил про проблемы с цепочками поставок и нехватку квалифицированных рабочих, подчеркнув, что
"… потребуется по крайней мере дополнительный год для увеличения темпов производства истребителей, которое уже занимает около трёх лет".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.