Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей

Западные СМИ показали, кто и как на самом деле ежедневно готовит выпуски видеообращений Владимира Зеленского к украинцам.

Разоблачающие кадры из репортажа коллег опубликовала в своём Telegram телеведущая Ольга Скабеева, с изрядной долей ехидства поинтересовавшись:

"Кто подвёл паренька?!"

Как видно на этих кадрах, утверждения о том, что президент Украины руководит страной из своего служебного кабинета в Киеве, весьма сомнительны:

Зеленский стоит на фоне хромакея — зелёного экрана, который при монтаже видео легко заменяется на любой фон. Он, улыбаясь, слушает указания режиссёра и оператора, а когда камера начинает работать, делает серьёзное, "уставшее" и лицо и начинает говорить.

Затем автор видео показывает бывшего актёра в виде цифровой фигурки, которую чуть позже переместят в нужный кадр.

К слову, сегодня это уже второе разоблачение. Утром по Telegram-каналам распространилось видео, на котором показан процесс подготовки "фотографий жертв обстрела Киева".

На видео одна из "пострадавших" просит неведомого Андрея Андреевича (некто за кадром?) "сфотографировать её, чтоб отправить фотку сестре в Россию".