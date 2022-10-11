Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным в среду, 12 октября. Известно, что в этот день в Казахстане состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
"В Астане Эрдоган встретится с Путиным", — заявили в AFP со ссылкой на турецкого политика.
Ранее Эрдоган предрёк "век конфликтов" из-за событий на Украине. По мнению руководителя республики, в мире произойдут радикальные политические изменения. Во многих странах начнётся гуманитарный кризис, добавил президент.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.