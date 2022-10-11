AFP: Эрдоган может встретиться с Путиным на саммите в Казахстане

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует побеседовать с российским коллегой Владимиром Путиным в среду, 12 октября. Известно, что в этот день в Казахстане состоится саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"В Астане Эрдоган встретится с Путиным", — заявили в AFP со ссылкой на турецкого политика.

Ранее Эрдоган предрёк "век конфликтов" из-за событий на Украине. По мнению руководителя республики, в мире произойдут радикальные политические изменения. Во многих странах начнётся гуманитарный кризис, добавил президент.