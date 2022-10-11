Эрдоган: Турция увеличит мощность TANAP ради энергетической безопасности Европы

Турция совместно с Азербайджаном работает над увеличением мощности Трансанатолийского газопровода, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

По словам политика, Анкара намерена помочь Европе в обеспечении энергетической безопасности.

"Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", — цитирует Эрдогана TGRT Haber.

Турецкий лидер подчеркнул, что газовые хранилища Анкары уже заполнены на 100 процентов.