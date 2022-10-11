Турция совместно с Азербайджаном работает над увеличением мощности Трансанатолийского газопровода, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
По словам политика, Анкара намерена помочь Европе в обеспечении энергетической безопасности.
"Вместе с Азербайджаном мы начали работы по увеличению мощности TANAP до 32 миллиардов кубометров для обеспечения безопасности энергоснабжения Европы", — цитирует Эрдогана TGRT Haber.
Турецкий лидер подчеркнул, что газовые хранилища Анкары уже заполнены на 100 процентов.
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