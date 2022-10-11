Разорение РФ является главной целью Запада, однако у него вряд ли получится её достичь. Об этом пишет Junge Welt со ссылкой на депутата бундестага Севим Дагделен.
Как пояснила немецкий политик, НАТО всячески пытается сорвать мирные переговоры Москвы и Киева. Она сочла такую стратегию западных стран глупой. По мнению депутата, поставки военной техники киевскому режиму могут привести к началу Третьей мировой войны с применением ядерного оружия.
Кроме того, Дагделен добавила, что из-за санкционной политики Запада страдает не Россия, а Европа, ведь на мировых рынках растёт стоимость энергетических ресурсов.
"Мир не намерен осуждать РФ за конфликт на Украине", — указала политик.
Она также подчеркнула: многие государства сегодня обвиняют Запад в ухудшении ситуации вокруг Украины и двойных стандартах.
Ранее экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что нынешний украинский конфликт является проявлением многолетнего противостояния между англосаксами и Россией.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.