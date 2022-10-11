Гердт: конфликт на Украине — проявление многовекового противостояния РФ и Запада

Украинский конфликт следует рассматривать как проявление длительного противостояния России и Запада. Такое мнение выразил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

По его мнению, мир находится на пороге Третьей мировой войны. В интервью РИА Новости немецкий политик пояснил, что её можно избежать, если Вашингтон и Лондон перестанут вынашивать планы по захвату энергетических ресурсов РФ.

"Конфликт на Украине — проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией", — убеждён Гердт.

Он также подчеркнул: Запад давно мечтает об ослаблении и раздроблении российской территории, ведь его интересуют природные ископаемые, принадлежащие РФ.

Ранее экс-депутат бундестага назвал ЧП на Крымском мосту "спланированной провокацией". Политик считает, что инцидент был направлен на рост эскалации вокруг Украины и окончательное прекращение переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта.