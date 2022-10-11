В среду, 12 октября, в Брюсселе пройдёт заседание Североатлантического альянса в формате "Рамштайн", которое будет посвящено украинскому вопросу.
В обсуждении поучаствуют министр обороны США Ллойд Остин и председатель объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Отмечается, что заседание планируется начать в 14:00 по московскому времени.
Выступление Милли ожидается примерно в 18:30.
В официальном релизе Минобороны США подчёркивается: саммит продолжится 13 октября. Кроме того, в четверг Остин ответит на вопросы журналистов по итогам встречи.
Формат "Рамштайн" — это международная контактная группа по вопросам предоставления военной и финансовой помощи Украине, объединяющая более 50 государств.
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