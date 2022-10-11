Экс-депутат ФРГ Гердт: теракт на Крымском мосту — спланированная провокация

Подрыв Крымского моста был спланированной провокацией для усиления эскалации между Россией и Украиной, заявил бывший депутат бундестага, член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

По его мнению, именно этот инцидент поставил крест на российско-украинских переговорах.

"Видимо кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров", — цитирует экс-парламентария РИА Новости.

Он подчеркнул, что как только начинает "вырисовываться" сценарий мирного урегулирования конфликта, в игру включаются провокаторы, чтобы не допустить Россию и Украину за стол переговоров.