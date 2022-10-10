В украинской столице приостановлена работа десятка ресторанов и торговых центров. В числе неработающих объектов — сеть заведений быстрого питания McDonald's.
О приостановке в работе магазинов и ресторанов проинформировало украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве 10 октября закрыты ТРЦ и ряд ритейлеров из-за массированных обстрелов", — говорится в Telegram-канале издания.
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