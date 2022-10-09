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США оправдались за самолёт у места ЧП на "Северном потоке": плановый полёт

Мир

ВМС США объяснили, почему что у газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море появился американский самолёт в первые часы инцидента.

США оправдались за самолёт у места ЧП на "Северном потоке": плановый полёт

Стало известно, что разведывательный самолёт ВМС США пролетал недалеко от места аварии "Северный поток-2" в течение нескольких часов после первых повреждений газопровода.

В Вашингтоне заверили, что появление самолёта-разведчика никак не связано с утечками газа.

"Самолёт P-8A Poseidon ВМС США, который фигурирует в данных системы слежения, проводил плановый разведывательный полет над Балтийским морем, который не был связан с утечками на газопроводах "Северный поток", — сказала официальный представитель ВМС США в Европе и Африке Тамара Лоуренс.

Ранее Служба безопасности Швеции после расследования аварий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" пришла к выводу, что причиной повреждения газопроводов стала диверсия.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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