Служба безопасности Швеции: расследование усилило подозрения о диверсии на "СП"

Шведская служба безопасности сообщила о завершении расследования аварий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Как написали на официальном сайте ведомства, скорее всего, причиной ЧП является диверсия. Специалисты подтвердили, что около объекта произошли взрывы.