Шведская служба безопасности сообщила о завершении расследования аварий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Как написали на официальном сайте ведомства, скорее всего, причиной ЧП является диверсия. Специалисты подтвердили, что около объекта произошли взрывы.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.