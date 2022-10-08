Французы обвинили Байдена в создании хаоса из-за слов о ядерных ударах

Президент США Джо Байден пытается посеять хаос, говоря о возможной ядерной угрозе, заявили французские пользователи Сети. По их мнению, для того чтобы удержать "господство", Вашингтон повторяет старые "сценарии" на Украине.

Так, читателей возмутило заявление Байдена о том, что якобы опасность ядерных ударов исходит от России.

"Типичный американский стиль: сеять хаос повсюду, чтобы создать атмосферу, вызывающую страх, из которой они могут извлечь выгоду", — заявили комментаторы под соответствующей статьёй Le Figaro.

Другой пользователь предположил, что США уже давно пользуются нагнетанием ситуации, чтобы извлечь собственную выгоду. По его мнению, также Штаты действовали:

во Вьетнаме,

Афганистане,

Ираке,

Косово,

Сирии.

"Если бы тебя здесь не было, Джо, всё было бы ОК! Не было бы никакой ядерной опасности! И если бы твои предшественники не разжигали войны по всему миру", — написал ещё один комментатор. "Он говорит это потому, что боится, что некоторые вещи всплывут наружу. И чтобы не быть в одиночестве, он подталкивает Запад к уничтожению России", — резюмировал пользователь.