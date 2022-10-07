Журналист Newsweek Хаммер заявил, что его "тошнит" от Зеленского

Колумнист журнала Newsweek Джош Хаммер написал в Twitter*, что его "тошнит" от президента Украины Владимира Зеленского. Многие читатели признались в комментариях, что питают похожие чувства к главе киевского режима.

Хаммер считает, что по отношению к конфликту на Украине Америка занимает "манихейскую позицию", согласно которой "Путин является злом, а Зеленский благороден".

Ранее президент Украины заявил, что страны Запада обязаны нанести превентивный удар по России. Он уверен, что ни США, ни Европа не должны ждать ядерной атаки со стороны Москвы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года