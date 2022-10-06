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Пол Крейг Робертс: США не удастся взять верх над Россией

Мир

США не удастся взять верх над Россией, Китаем и другими странами, которые Вашингтон назначил себе во враги, считает бывший сотрудник администрации Рональда Рейгана, экономист Пол Крейг Робертс.

Пол Крейг Робертс: США не удастся взять верх над Россией

По его мнению, в самих США сейчас непростая ситуация, в стране полностью отсутствует свобода слова. Запрещено вести какие-либо дебаты: для либералов, левых, демократов, чёрных и феминисток все вопросы решены заранее, виновные тоже назначены. Обсуждать проблемы граждане США лишены возможности, считает Пол Крейг Робертс.

Он отметил, что сейчас всех консерваторов и республиканцев априори считают расистами и угрозой американской демократии, сообщает "ПолитРоссия".

Тех же, кто не согласен с такой постановкой вопроса, подвергают цензуре, на страже которой стоят СМИ, ФБР, многие бизнесмены, социальные сети.

"Феминистки учат женщин ненавидеть мужчин. Белые либералы учат чёрных ненавидеть белых. Пробуждённые левые внушают белым детям чувство вины и учат их ненавидеть себя и своих родителей и принимать привилегии, предоставленные угнетённым. Пол зависит от того, кем вы себя называете, а не от биологии или частей вашего тела. Такое запутанное и разъединённое взаимной ненавистью общество не способно идти на войну с реальными народами, такими как Россия, Китай, Иран", — считает Пол Крейг Робертс.

По его мнению, на самом деле нынешние американские власти ведут гражданскую войну против половины собственного населения. А потому, полагает Пол Крейг Робертс, США не в состоянии одолеть Россию.

Напомним, в ноябре в Соединённых Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс. Будет полностью переизбран состав палаты представителей и треть сената.

Предполагается, что из-за непопулярности президента США Джо Байдена у демократов могут возникнуть серьёзные проблемы с тем, чтобы сохранить большинство в конгрессе.

К слову сказать, вчерашнее решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки многие наблюдатели в тех же США комментировали в приложении к предстоящим выборам. Ведь это решение может привести к очередному витку роста цен на бензоколонках и инфляции. Что едва ли добавит демократам голосов на предстоящих выборах.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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