Европейские государства едва не превратились в колонии США, ведь они находились под влиянием Вашингтона в процессе отказа от поставок газа из РФ. Об этом пишет Ekotrent.
По информации издания, продажа сниженного природного газа (СПГ) в ЕС позволила американской экономике избежать глубокого кризиса.
"Все страны ЕС, отказываясь от импорта российского голубого топлива, чуть не оказались колониями США", — сказано в статье.
Отмечается, что Евросоюзу придётся закупать газ по самым высоким в мире ценам в связи с остановкой работы российских трубопроводов.
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