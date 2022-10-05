Ekotrent: страны Евросоюза едва не превратились в американские колонии

Европейские государства едва не превратились в колонии США, ведь они находились под влиянием Вашингтона в процессе отказа от поставок газа из РФ. Об этом пишет Ekotrent.

По информации издания, продажа сниженного природного газа (СПГ) в ЕС позволила американской экономике избежать глубокого кризиса.

"Все страны ЕС, отказываясь от импорта российского голубого топлива, чуть не оказались колониями США", — сказано в статье.

Отмечается, что Евросоюзу придётся закупать газ по самым высоким в мире ценам в связи с остановкой работы российских трубопроводов.