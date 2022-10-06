Журавлёв: США могут подорвать газопровод "Ямал-Европа"

Политолог Дмитрий Журавлёв считает, что Вашингтон не ограничится одним подрывом газопроводов "Северный поток", следующим может стать "Ямал ­- Европа".

По мнению политолога, США всячески пытаются подорвать энергетическую систему России для того, чтобы продавать свой сжиженный природный газ по баснословной цене.

"Для западного мира диверсия на "Ямал - Европа" не очень выгодна, а вот США эту выгоду имеют, потому что в Америке при ее уровне жизни очень мало есть товаров, которые можно эффективно экспортировать", — приводит его слова издание "Вечерняя Москва".

Ранее Россия застала США врасплох, объявив "план Б" по "СП-2".