Политолог Дмитрий Журавлёв считает, что Вашингтон не ограничится одним подрывом газопроводов "Северный поток", следующим может стать "Ямал - Европа".
По мнению политолога, США всячески пытаются подорвать энергетическую систему России для того, чтобы продавать свой сжиженный природный газ по баснословной цене.
"Для западного мира диверсия на "Ямал - Европа" не очень выгодна, а вот США эту выгоду имеют, потому что в Америке при ее уровне жизни очень мало есть товаров, которые можно эффективно экспортировать", — приводит его слова издание "Вечерняя Москва".
Ранее Россия застала США врасплох, объявив "план Б" по "СП-2".
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