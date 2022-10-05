Коц сообщил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету НАСМ

Корреспондент Андрей Коц заявил, что Соединённые Штаты сделали ставку на гиперзвуковое оружие. Он сообщил о разработке ракеты НАСМ (Hypersonic Attack Cruise Missile).

Коц отметил, что США опережают Китай и РФ, у которых уже имеется такое оружие, прошедшее испытания, пишут РИА Новости.

Журналист считает, что крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем — это один из самых многообещающих проектов Америки. НАСМ сможет развивать скорость до шести тысяч километров в час.

"Новое оружие позволит нашим командирам значительно более гибко планировать боевые операции," — отметил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.