Корреспондент Андрей Коц заявил, что Соединённые Штаты сделали ставку на гиперзвуковое оружие. Он сообщил о разработке ракеты НАСМ (Hypersonic Attack Cruise Missile).
Коц отметил, что США опережают Китай и РФ, у которых уже имеется такое оружие, прошедшее испытания, пишут РИА Новости.
Журналист считает, что крылатая гиперзвуковая ракета воздушного базирования с прямоточным воздушно-реактивным двигателем — это один из самых многообещающих проектов Америки. НАСМ сможет развивать скорость до шести тысяч километров в час.
"Новое оружие позволит нашим командирам значительно более гибко планировать боевые операции," — отметил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.
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