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Политолог Мартынов: Маск первый на Западе публично признал юрисдикцию РФ в Крыму

Мир

Международные дипломатические институты всё чаще выполняют роль декораций, потому публичные заявления мировых инфлюенсеров вызывают такой интерес. Так политолог Алексей Мартынов прокомментировал Pravda.Ru призыв Илона Маска признать Крым частью России.

Политолог Мартынов: Маск первый на Западе публично признал юрисдикцию РФ в Крыму

"Насколько это реализуемо, я не представляю. В любом случае, хотя бы Маск признал российскую юрисдикцию в Крыму — это уже некоторый прогресс", — отметил директор Международного Института Новейших государств.

Так как существующие институты международных отношений не работают, уточнил эксперт, инициативу вынуждены брать на себя известные личности, не облечённые государственной властью. Он уверен, что любой здравомыслящий человек на свете хочет скорейшего прекращения войны.

"Кто бы возражал против того, чтобы на Украине быстрее наступил мир и прекратилась гражданская война, которая 8 лет идет? Мне кажется, что ни один человек в трезвой памяти против быть не может", — подчеркнул Мартынов.

За эскалацию украинского кризиса могут выступать только люди вроде Зеленского, которые видят в боевых действиях лишь способ заработка, резюмировал политолог.

Накануне известный американский предприниматель призвал признать Крым частью Российской Федерации, а включение полуострова в состав Украины назвал "ошибкой Хрущёва".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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