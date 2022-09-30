Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет признавать Украину в её прежних границах.
Так американский лидер отреагировал на вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
По словам Байдена, США помогут Украине вернуть эти территории.
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