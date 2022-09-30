Байден: США продолжат признавать Украину в прежних границах

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет признавать Украину в её прежних границах.

Так американский лидер отреагировал на вступление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

По словам Байдена, США помогут Украине вернуть эти территории.