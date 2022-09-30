Путин призвал Киев прекратить военные действия и вернуться за стол переговоров

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что люди, которые проживают в Луганске и Донецке, становятся гражданами РФ.

Также от призвал киевский режим немедленно прекратить все военные действия и сесть за стол переговоров.

"Мы готовы", — заявил президент.