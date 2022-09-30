Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения заявил, что люди, которые проживают в Луганске и Донецке, становятся гражданами РФ.
Также от призвал киевский режим немедленно прекратить все военные действия и сесть за стол переговоров.
"Мы готовы", — заявил президент.
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