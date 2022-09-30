В Кремле началось выступление российского президента Владимира Путина в рамках церемонии по подписанию договоров о присоединении к России новых регионов.
Местом проведения церемонии стал Георгиевский зал Кремля. Это мероприятие подразумевает встречу президента РФ с главами территорий, желающих стать частью России.
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