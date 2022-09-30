Началось выступление Путина по результатам референдумов в Кремле

В Кремле началось выступление российского президента Владимира Путина в рамках церемонии по подписанию договоров о присоединении к России новых регионов.

Местом проведения церемонии стал Георгиевский зал Кремля. Это мероприятие подразумевает встречу президента РФ с главами территорий, желающих стать частью России.