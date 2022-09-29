Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подавляющим большинством голосов выбрали присоединение к России. Военный журналист Юрий Подоляка убеждён, что референдумы создали большую проблему для руководства киевского режима, поскольку продемонстрировали другим регионам Украины возможность стать полноценными субъектами РФ.
"Я с людьми общаюсь на пока ещё оккупированной территории Украины, и они все говорят: мы ждём", — сказал Подоляка в программе "Время покажет".
Результаты референдумов шокировали Киев, считает блогер. Ранее украинские политики предсказывали, что может быть не более 50% голосов, напомнил Подоляка. Однако в реальности за воссоединение с Россией проголосовало беспрецедентное число жителей.
"Результат поразил всех, в первую очередь Зеленского и его компашку. Никто не рассчитывал на такой результат", — заявил журналист.
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