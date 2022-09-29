Подоляка заявил, что компашка Зеленского поражена результатами референдумов

Жители Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подавляющим большинством голосов выбрали присоединение к России. Военный журналист Юрий Подоляка убеждён, что референдумы создали большую проблему для руководства киевского режима, поскольку продемонстрировали другим регионам Украины возможность стать полноценными субъектами РФ.

"Я с людьми общаюсь на пока ещё оккупированной территории Украины, и они все говорят: мы ждём", — сказал Подоляка в программе "Время покажет".

Результаты референдумов шокировали Киев, считает блогер. Ранее украинские политики предсказывали, что может быть не более 50% голосов, напомнил Подоляка. Однако в реальности за воссоединение с Россией проголосовало беспрецедентное число жителей.

"Результат поразил всех, в первую очередь Зеленского и его компашку. Никто не рассчитывал на такой результат", — заявил журналист.