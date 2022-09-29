Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что отношение США и Киева к результатам референдума пропитано цинизмом и лицемерием.
"Режим Зеленского и, конечно, самое главное — его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными", — сказала Захарова в ходе брифинга.
По итогам завершившихся 27 сентября референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подавляющее большинство их жителей отдали свои голоса за вхождение в состав РФ.
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