Захарова: реакция США и Киева на итоги референдумов выглядит циничной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что отношение США и Киева к результатам референдума пропитано цинизмом и лицемерием.

"Режим Зеленского и, конечно, самое главное — его американские кураторы не хотят принимать действительность, не хотят видеть эту сторону международного права. Напротив, они цинично ставят под сомнение процедуру проведения плебисцита и его итоги, считают их ничтожными", — сказала Захарова в ходе брифинга.

По итогам завершившихся 27 сентября референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подавляющее большинство их жителей отдали свои голоса за вхождение в состав РФ.