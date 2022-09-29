Депутат Верховной рады Денис Маслов заявил, что Украина и США "открыли охоту" на офшорные средства российских бизнесменов и компаний, чтобы арестовать их и изъять в пользу Киева.
"Мы охотимся, скажу так, за средствами в офшорах — от российского бизнеса, государственных компаний. Охотимся при поддержке США и их специалистов", — сообщил Маслов.
Он отметил, что сейчас власти Украины разрабатывают механизм, с помощью которого будут арестовывать и переводить на счета Киева офшорные деньги российских предпринимателей и госкомпаний.
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