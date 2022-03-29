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Автор Мирослав Марков

Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию

Мир

Несмотря на то, что спецоперация идет уже больше месяца, а иностранные компании, под давлением западных санкций, выводят свои организации из России, президент Украины Владимир Зеленский, оттягивая капитуляцию, старается сберечь свой бизнес в стране-"агрессоре". И хотя он сам призывает компании как можно быстрее покинуть российский рынок, на самом деле, Зеленский и украинские олигархи продолжают контролировать собственные проекты через офшоры и третьих лиц. RT подтверждает, что среди таких людей не только самые богатые лица Украины, но и ее президент.

Зеленский держит свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию


Например, в РФ продолжают получать доходы компании, основанные Зеленским и его товарищами десять лет назад — "Платинумфилм" и "Грин Филмс", которым идут отчисления за юмористические шоу и фильмы студии "Квартал 95", которая также принадлежит украинскому президенту. Правда, последнюю отчетность та же "Грин Филмс" сдала в 2020 году, ее выручка составила более 55 миллионов рублей.

 

А основатель интернет-магазина Rozetka. ru, занимающий двадцатую строчку украинского Forbes Владислав Чечеткин получает деньги из России за счет двух ООО, занимающихся разработкой программного обеспечения. Его сайт Tiu. ru до февраля 2022 года был таким же рынком разных продуктов, как, например, Ozon. В том же 2020 году компании Чечеткина в России заработали почти 180 миллионов рублей.

 

Глава холдинга "Фоззи", по совместительству — 35 строчка того же Forbes Владимир Костельман в прошлом году уволил своего топ-менеджера за поддержку России, когда как родители Костельмана (мать зарегистрирована как ИП в Таганском районе Москвы) держат бизнес в российской столице и крымской Алуште. В 2021 году он принес 280 миллионов долларов.

 

Переписывать бизнес на родственников или создавать офшоры, чтобы скрыть деньги от государственных органов — это нормальная практика для коррумпированной страны, потому что фактически доказать принадлежность тех или иных активов невозможно. Как сказала бывшая офицер милиции Сталина Гуревич RT, это удобная схема, чтобы скрыть свои связи с Россией.

 

 

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
Темы бизнес украина
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