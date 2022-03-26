Стало известно о скорой капитуляции Зелинского

Украинский лидер Владимир Зеленский в скором времени объявит о капитуляции страны. Соответствующее заявление в эфире Болгарского национального радио сделал генерал Димитар Шивиков.

"Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <…> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом", — заявил он.

По словам генерала, Болгария не должна предоставлять Киеву оружие, так как это только усилит эскалацию. Как напомнил Шивиков, цель Москвы — демилитаризиция и денацификация Украины, а не её оккупация или уничтожение государственности.

Военачальник указал на "крайне русофобскую политику", которую власти Украины проводили с 2004 года. Отмечается, что на такой курс Киев направлял "заатлантический игрок".

Как сообщалось ранее, США готовятся по отработанной методичке осуществить провокацию с химическими веществами на Украине, чтобы найти повод ввести туда войска НАТО. Такого рода "химическим" провокациям всегда предшествует массированная информационная атака. И она уже началась.