Историк об опасности для бегущих в Грузию россиян: время массовых провокаций

Историк Борис Долгов в разговоре с Pravda.Ru рассказал, какая судьба ждёт россиян, которые пытаются сбежать от частичной мобилизации в Грузию, но застряли на границе. И пока непонятно, пустят ли их в Грузию, или им всё-таки придётся вернуться обратно.

Долгов считает, что россиянам не стоит так сильно стремиться в Грузию, потому что им на территории другой страны может угрожать определённая опасность.

Историк предупредил, что Запад будет пытаться — и уже пытается — предпринимать провокации против граждан РФ.

"Сейчас происходит время массовых провокаций. Сейчас дестабилизация обстановки по периметру всей России входит в программу Запада. Это очевидно. Поэтому мне представляется, что создание социального хаоса, в том числе, на сопредельных территориях, который каким-то образом, естественно, будет влиять на Россию, это тоже входит в планы Запада", — сказал Долгов.

Очереди из россиян, пытающихся пересечь границу с Грузией, достигли своего пика. Людям, стоящим в очереди по несколько дней, предлагают продать машины или обменять их на самокаты, они пьют грязную воду, стирают одежду в речке, подвергаются нападениям и оскорблениям.