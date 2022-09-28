Британская полиция арестовала беженку с Украины после ссоры с бывшим мужем

Полиция Британии арестовала беженку с Украины Софию Каркадым после скандала с бывшим возлюбленным Тони Гарнеттом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Издание сообщает, что беженка из Львова сделала две попытки вломиться в дом Гарнетта, собираясь даже выбить входную дверь.

Она спряталась в кустах после того, как соседи вызвали полицию. Стражи порядка задержали женщину.

Позже из участка её отпустили, однако предупредили о запрете на общение с бывшим мужем.

По словам беженки, у неё не осталось ни денег, ни жилья, ни друзей после того, как Тони "выбросил ее на улицу". Также у неё скоро заканчивается виза.

Ранее Гарнетт расстался с украинкой, ради которой он бросил жену и двоих детей, спустя четыре месяца после знакомства. Причиной стал скандал, который она устроила на его дне рождения в прошлую субботу.