Полиция Британии арестовала беженку с Украины Софию Каркадым после скандала с бывшим возлюбленным Тони Гарнеттом. Об этом пишет издание Daily Mail.
Издание сообщает, что беженка из Львова сделала две попытки вломиться в дом Гарнетта, собираясь даже выбить входную дверь.
Она спряталась в кустах после того, как соседи вызвали полицию. Стражи порядка задержали женщину.
Позже из участка её отпустили, однако предупредили о запрете на общение с бывшим мужем.
По словам беженки, у неё не осталось ни денег, ни жилья, ни друзей после того, как Тони "выбросил ее на улицу". Также у неё скоро заканчивается виза.
Ранее Гарнетт расстался с украинкой, ради которой он бросил жену и двоих детей, спустя четыре месяца после знакомства. Причиной стал скандал, который она устроила на его дне рождения в прошлую субботу.
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