Бросивший жену и двоих детей ради беженки с Украины британец Тони Гарнетт выгнал её через четыре месяца. Об этом пишет Daily Mail.
Отношения 30-летнего охранника с беженкой Софией Каркадым начались практически с чистого листа. Из-за скандала мужчина потерял работу и не мог подыскать жильё. С домом ему помог давний товарищ.
Однако спустя четыре месяца семейная жизнь дала трещину. По словам Тони, у Софии есть проблемы с алкоголем, она довольно гневлива и не поймёт, что на первом месте для него всегда будут стоять его дочери.
24 сентября пара отмечала день рождения Тони. Вечером София устроила скандал и несколько раз воткнула в стену нож. Напуганному имениннику пришлось вызвать полицию, отмечает издание.
После этого он собрал вещи новой возлюбленной и объявил, что между ними всё кончено. Также мужчина заявил, что сильно сожалеет о поспешно принятом решении бросить семью ради украинки.
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