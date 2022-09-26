Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Спецназ "Отважных" уничтожает боевиков ВСУ на Изюмском направлении
Sohu: США получили крайне неприятные новости в самый разгар борьбы с Россией
Финский журналист: власти Финляндии слепы к происходящему в ЛДНР
Жители Молдавии стремятся попасть на Украину: "Выстраиваются в очередь"
Колеров: пришла пора отключить Прибалтику от любой подпитки
ВС РФ и НМ ДНР захватили укрепрайон ВСУ "Большой Муравейник" под Донецком
Политолог о трёх инцидентах со стрельбой в РФ: "И мобилизация, и запрет выезда"
Политолог нашёл замену Байдену на выборах 2024 года
Эксперт о том, как избежать трагедий, подобных ижевской: "Надо работать всем"

Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через 4 месяца

Мир

Бросивший жену и двоих детей ради беженки с Украины британец Тони Гарнетт выгнал её через четыре месяца. Об этом пишет Daily Mail.

Бросивший семью ради украинки Каркадым британец выгнал её через 4 месяца

Отношения 30-летнего охранника с беженкой Софией Каркадым начались практически с чистого листа. Из-за скандала мужчина потерял работу и не мог подыскать жильё. С домом ему помог давний товарищ.

Однако спустя четыре месяца семейная жизнь дала трещину. По словам Тони, у Софии есть проблемы с алкоголем, она довольно гневлива и не поймёт, что на первом месте для него всегда будут стоять его дочери.

24 сентября пара отмечала день рождения Тони. Вечером София устроила скандал и несколько раз воткнула в стену нож. Напуганному имениннику пришлось вызвать полицию, отмечает издание.

После этого он собрал вещи новой возлюбленной и объявил, что между ними всё кончено. Также мужчина заявил, что сильно сожалеет о поспешно принятом решении бросить семью ради украинки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Мир. Новости мира
NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина

Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.

NYT: Шольц вышел из себя после заявления Кулебы про страх Берлина
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Подоляка заявил, что критическая фаза сражения за Красный Лиман миновала
Силовые структуры
Сатановский: США и Евросоюз не поняли, во что ввязались
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Любовь Степушова Версии убийства детей в Ижевске: спящие ячейки, синдром СВО, псих-одиночка Любовь Степушова Анастасия Жукова В Китае запускают массовое производство робокотов Анастасия Жукова Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Силовые структуры
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Мир. Новости мира
Зеленский отдал приказ о новом наступлении ВСУ в ходе заседания Ставки
Последние материалы
Финский журналист: власти Финляндии слепы к происходящему в ЛДНР
Жители Молдавии стремятся попасть на Украину: "Выстраиваются в очередь"
Колеров: пришла пора отключить Прибалтику от любой подпитки
Знак зодиака 27 сентября: знаменитые Весы
ВС РФ и НМ ДНР захватили укрепрайон ВСУ "Большой Муравейник" под Донецком
Политолог о трёх инцидентах со стрельбой в РФ: "И мобилизация, и запрет выезда"
Политолог нашёл замену Байдену на выборах 2024 года
Эксперт о том, как избежать трагедий, подобных ижевской: "Надо работать всем"
Под зенитным огнём вертолёт Ми-28НМ ВКС РФ поразил БМП ВСУ "изделием 305"
Путин предоставил гражданство РФ бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников