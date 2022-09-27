Der Spiegel: в Берлине допустили, что на "Севером потоке" действовали диверсанты

Источники Der Spiegel сообщили, что немецкие власти не исключают диверсию на газопроводах "Северный поток". По мнению членов правительства, преступники могли организовать атаку на объекты для создания дестабилизации на газовых рынках в Европе.