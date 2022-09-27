Источники Der Spiegel сообщили, что немецкие власти не исключают диверсию на газопроводах "Северный поток". По мнению членов правительства, преступники могли организовать атаку на объекты для создания дестабилизации на газовых рынках в Европе.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.