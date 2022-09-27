Пушков: газета The Guardian пытается уничтожить итальянского политика Мелони

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал британскую газету The Guardian за материалы, посвящённые деятельности лидера партии "Братья Италии" Джорджи Мелони.

По его словам, сотрудники издания регулярно заявляют о "неправильных" позициях итальянского политика по вопросам, связанным с иммиграцией, однополым усыновлением, абортами.

"Британская газета The Guardian, давно очумело либеральная, пытается уничтожить Мелони", — отметил Пушков.

Он предположил, что глава партии "Братья Италии", которая в ближайшее время может занять пост премьера страны, пойдёт по пути Венгрии и Польши. Как пояснил сенатор, этими государствами руководят нелиберальные политики.

Ранее политолог Олег Барабанов сообщил, что Мелони часто высказывается в поддержку Украины. При этом эксперт допустил изменение её позиции по поводу конфликта. Не исключено, что она начнёт выступать с миротворческими инициативами, заключил специалист.