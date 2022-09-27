Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал британскую газету The Guardian за материалы, посвящённые деятельности лидера партии "Братья Италии" Джорджи Мелони.
По его словам, сотрудники издания регулярно заявляют о "неправильных" позициях итальянского политика по вопросам, связанным с иммиграцией, однополым усыновлением, абортами.
"Британская газета The Guardian, давно очумело либеральная, пытается уничтожить Мелони", — отметил Пушков.
Он предположил, что глава партии "Братья Италии", которая в ближайшее время может занять пост премьера страны, пойдёт по пути Венгрии и Польши. Как пояснил сенатор, этими государствами руководят нелиберальные политики.
Ранее политолог Олег Барабанов сообщил, что Мелони часто высказывается в поддержку Украины. При этом эксперт допустил изменение её позиции по поводу конфликта. Не исключено, что она начнёт выступать с миротворческими инициативами, заключил специалист.
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