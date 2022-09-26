Политолог Барабанов: "Братья Италии" не будут лезть к России на рожон

По всем социологическим опросам у правоцентристской коалиции в составе партий "Братья Италии", "Лига" и "Вперёд, Италия" было преимущество. С одной стороны, это показывает разочарование итальянцев в левой коалиции, которое накопилось за период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов, комментируя Pravda.Ru выборы в парламент Италии. По мнению эксперта, отношение к украинскому конфликту также сыграло важную роль в голосовании.

"Предыдущее правительство левых активно поддерживало Украину. И это как раз привело к расколу предыдущей правящей коалиции и к новым выборам. Нынешний лидер Джорджа Мелони тоже высказывается в поддержку Украины. Но, скорее всего, они не будут в числе активистов, не пойдут в авангарде антироссийских действий", — считает Барабанов.

Политолог считает, что новое итальянское правительство будет проводить более умеренную политику, чем его предшественники. Не исключено, что Мелони начнёт выступать с миротворческими и посредническими инициативами.

"Я думаю, вряд ли они полезут на рожон к России. Это им не нужно совершенно", — указал собеседник Pravda.Ru.

Основная проблема внутри Евросоюза состоит в том, что ключевая партия нынешней коалиции "Братья Италии" происходит из постфашистских кругов, полагает Барабанов. Поэтому в Брюсселе уже начали говорить, что в Италии к власти пришли фашисты, заявил политолог.

Ранее правоцентристская коалиция победила на внеочередных парламентских выборах в Италии. Союз правых получил 44% голосов. Большинство забрала партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони — 26% голосов.

"Италия выбрала нас, и мы её не предадим. Итальянцы дали чёткое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии", — сказала Мелони.