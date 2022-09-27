АТОР: в октябре произойдёт снижение цен на авиабилеты в Турцию и ОАЭ

В октябре 2022 года произойдёт снижение стоимости авиабилетов в Турцию и ОАЭ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По предварительным данным, цены на перелёты в страны СНГ также стабилизируются. Как пояснили в ассоциации, тарифы придут в окончательную норму к 15 октября.

Так, в середине следующего месяца за билет по направлению Москва — Стамбул придётся отдать 33,2 тысячи рублей, в Дубай — чуть больше 72 тысяч рублей.