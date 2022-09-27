В октябре 2022 года произойдёт снижение стоимости авиабилетов в Турцию и ОАЭ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По предварительным данным, цены на перелёты в страны СНГ также стабилизируются. Как пояснили в ассоциации, тарифы придут в окончательную норму к 15 октября.
Так, в середине следующего месяца за билет по направлению Москва — Стамбул придётся отдать 33,2 тысячи рублей, в Дубай — чуть больше 72 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.