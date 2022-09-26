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Javan: доллар США и время — две главных противостоящих силы на Украине

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В украинском конфликте главная роль досталась двум факторам, которые в некоторой степени оказались даже важнее, чем сами боевые действия. Об этом заявил иранский аналитик Сейид Ниматулла Абдрахим-заде.

Javan: доллар США и время — две главных противостоящих силы на Украине

По его мнению, деньги и время являются самыми важными аспектами в ходе военной спецоперации на Украине. Именно с помощью доллара США украинским войскам удалось организовать контрнаступление в Харьковской области. Без американской разведки и спутников ВСУ не смогли бы совершить подобную операцию, учитывая боевое превосходство российской армии, заявил эксперт.

Президент США Джо Байден направляет на Украину колоссальные денежные средства. Эта "выкладка" показывает гигантские объёмы американской военной помощи с очевидной целью — победить Россию, считает аналитик.

"И после этого иначе как блеф нельзя воспринимать периодические заявления американского руководства о якобы неучастии Вашингтона в данном военном противостоянии", — сообщается в материале Javan.

Однако для России Харьков не является приоритетной целью, в отличие от Одессы, полагает иранский обозреватель. После перехода важнейшего города под контроль российской армии Украина будет полностью отрезана от моря.

"Только время сейчас может показать, было ли отступление российских сил из-под Харькова результатом крупной военной победы украинской армии, или же это был, напротив, умелый манёвр со стороны России с дальним прицелом на будущее. Пока на поддержку Украины Запад тратит огромные деньги, время в данном конфликте продолжает работать на Кремль", — заявил Сейид Ниматулла Абдрахим-заде.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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