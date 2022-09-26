Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в сочетании с проведением референдумов в Донбассе кардинально меняет ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
После воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией украинские войска в регионах будут являться оккупантами, подчёркивает аналитик.
"В то время как СВО, по замыслу, реализовывалась для сохранения украинской гражданской инфраструктуры и уменьшения жертв среди гражданского населения, военная операция после СВО будет направлена на уничтожение активной угрозы самой матушки России. Перчатки будут сняты", — пишет Риттер в издании Consortium News.
Военный эксперт отмечает, что сейчас мир стремится к ядерному апокалипсису, основа которого была заложена политикой НАТО и его стремлением к расширению границ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.