Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ

Решение президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в сочетании с проведением референдумов в Донбассе кардинально меняет ход специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

После воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией украинские войска в регионах будут являться оккупантами, подчёркивает аналитик.

"В то время как СВО, по замыслу, реализовывалась для сохранения украинской гражданской инфраструктуры и уменьшения жертв среди гражданского населения, военная операция после СВО будет направлена на уничтожение активной угрозы самой матушки России. Перчатки будут сняты", — пишет Риттер в издании Consortium News.

Военный эксперт отмечает, что сейчас мир стремится к ядерному апокалипсису, основа которого была заложена политикой НАТО и его стремлением к расширению границ.