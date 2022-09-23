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Депутат Гусев: главное сейчас — это безопасность голосующих на референдумах

Мир

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев рассказал, что в условиях военного времени, которые сейчас являются реалиями жизни в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, самое главное — это обеспечить безопасность тем, кто приходит голосовать на референдумах.

Депутат Гусев: главное сейчас — это безопасность голосующих на референдумах

Парламентарий в разговоре с Общественной Службой Новостей отметил, что люди должны иметь возможность спокойно добраться до своих избирательных участков и отдать там свой голос.

Технически же это голосование ничем не будет отличаться от тех, что уже проходили в ДНР и ЛНР раньше, сказал Гусев. Он напомнил, что в Республиках уже не раз проходили выборы, которые позволили наработать определённый опыт членам избирательных комиссий.

При этом депутат отметил, что хорошим выходом из положения стало бы электронное голосование, которое могло бы обеспечить гражданам необходимую безопасность.

"Это еще один способ отдать свой голос с минимальным риском. Ведь украинская сторона последнее время только и занимается тем, что запугивает жителей этих регионов тем, что будет обстреливать избирательные участки. И, хотя я уверен, что системы ПВО будут работать как надо, все-таки некоторая часть населения может побояться вообще выходить из дома из-за угроз", — сказал Гусев.

Эксперт добавил, что ещё один способ обеспечить явку избирателей в условиях военного времени — подомовой обход с выездными урнами, который также будет применяться членами избиркомов на текущих референдумах.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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