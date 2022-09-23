Карякин назвал референдумы в Донбассе костью в горле для Украины

Референдум в Луганской Народной Республики для киевского режима как кость в горле. Об этом заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин. Он подчеркнул, что все подразделения Народной милиции находятся в режиме повышенной боевой готовности, поскольку ВСУ могут попытаться сорвать мероприятия.

"Украина — это террористическое государство, которое не остановится ни перед чем. И для них наш референдум — это как кость в горле, поэтому они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сорвать данное мероприятие", — заявил Карякин во время брифинга.