Референдум в Луганской Народной Республики для киевского режима как кость в горле. Об этом заявил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин. Он подчеркнул, что все подразделения Народной милиции находятся в режиме повышенной боевой готовности, поскольку ВСУ могут попытаться сорвать мероприятия.
"Украина — это террористическое государство, которое не остановится ни перед чем. И для них наш референдум — это как кость в горле, поэтому они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сорвать данное мероприятие", — заявил Карякин во время брифинга.
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