Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал западных лидеров, в том числе канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также президент негативно оценил арест российских активов.
"Эти шольцы и прочие — какие это руководители? Ни то ни сё, никакой политики", — подчеркнул глава Белоруссии, слова которого приводит БелТА.
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