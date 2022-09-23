Лукашенко о политике Запада: "Эти шольцы и прочие — какие это руководители?"

Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал западных лидеров, в том числе канцлера ФРГ Олафа Шольца. Также президент негативно оценил арест российских активов.

"Эти шольцы и прочие — какие это руководители? Ни то ни сё, никакой политики", — подчеркнул глава Белоруссии, слова которого приводит БелТА.