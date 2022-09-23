В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянская сторона нанесла удары по позициям азербайджанских военных в трёх приграничных районах. В пресс-служба МО отметили, что войска приняли ответные меры.
"С вечера 22 сентября до утра 23 сентября подразделения вооружённых сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбиня Кельбаджарского района, Тязякенд Дашкесанского района", — говорится в сообщении пресс-службы.
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