МО Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций в трёх приграничных районах

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянская сторона нанесла удары по позициям азербайджанских военных в трёх приграничных районах. В пресс-служба МО отметили, что войска приняли ответные меры.

"С вечера 22 сентября до утра 23 сентября подразделения вооружённых сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбиня Кельбаджарского района, Тязякенд Дашкесанского района", — говорится в сообщении пресс-службы.