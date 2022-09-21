Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что западные средства массовой информации и политики истерично отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина, который 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России.
По словам Соловьёва, Европа ошеломлена решением Кремля. Он зачитал в прямом эфире на YouTube выдержки из самых резонансных статей западной прессы.
"У Запада истерика. Они просто не понимают, что делать, если посмотреть заголовки западных газет… Короче говоря, нервничают ребятки", — подчеркнул телеведущий.
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