Соловьёв оценил реакцию Запада на выступление Путина: "Нервничают ребятки"

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что западные средства массовой информации и политики истерично отреагировали на выступление президента РФ Владимира Путина, который 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России.

По словам Соловьёва, Европа ошеломлена решением Кремля. Он зачитал в прямом эфире на YouTube выдержки из самых резонансных статей западной прессы.

"У Запада истерика. Они просто не понимают, что делать, если посмотреть заголовки западных газет… Короче говоря, нервничают ребятки", — подчеркнул телеведущий.