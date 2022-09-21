The Sun: специалист по языку тела не увидела блефа в выступлении Путина

Специалисты по языку тела изучили послание президента России Владимира Путина и пришли к неутешительным для Запада выводам, сообщает издание The Sun.

В среду, 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в РФ и выразил готовность применить ядерное оружие в случае угроз территориальной целостности России.

Специалист по языку тела Джуди Джеймс проанализировала выступление российского лидера и сделала вывод, что Западу нужно серьёзно относиться к его "ядерному предупреждению". По её словам, движения и жесты Путина говорят о том, что президент не блефует и готов реализовать на практике свои обещания.

Наклон вперёд и рубящий жест рукой свидетельствуют о решимости Путина, отметила Джеймс. Она назвала этот язык тела "прямым, решительным, сердитым и доминирующим". Когда российской лидер говорил о готовности применить ядерное оружие, то выдвинул челюсть вперёд и обнажил зубы, что означает серьёзность его намерений, добавила специалист.