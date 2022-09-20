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В Казахстане начали задерживать российские фуры с товарами из Евросоюза

Мир

Российские грузовики с товарами из Евросоюза начали задерживать в Казахстане. Об этом пишет издание EADaily.

Отмечается, что у задержанных фур были казахстанские разрешения на перевозку грузов в/из третьих стран, но сотрудники инспекции транспортного контроля, несмотря на это, стали требовать от водителей разрешительных документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику, то есть из ЕС. Подробности читайте на сайте издания.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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