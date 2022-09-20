В Казахстане начали задерживать российские фуры с товарами из Евросоюза

Российские грузовики с товарами из Евросоюза начали задерживать в Казахстане. Об этом пишет издание EADaily.

Отмечается, что у задержанных фур были казахстанские разрешения на перевозку грузов в/из третьих стран, но сотрудники инспекции транспортного контроля, несмотря на это, стали требовать от водителей разрешительных документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику, то есть из ЕС. Подробности читайте на сайте издания.